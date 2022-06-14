إيطاليا: الفوز بأول مناقصة لإنشاء شبكات 5 جي في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - أعلنت وزارة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي الايطالية ، عن الفوز بأول مناقصة لوضع شبكات 5 جي في إيطاليا، تغطي الحوافز العامة نسبة 90% من تكلفة البناء.



هذه المناقصة، تأتي في إطار مبادرة الخطة الوطنية للتعافي والمرونة، من أجل تطوير شبكات 5 جي، والتي تأتي جنبا إلى جنب مع تكثيف مواقع الهواتف المحمولة الراديوية.



وتم تخصيص 725 مليون يورو، من أجل بدء الأنشطة لتعزيز تقنية 5 جي في إيطاليا، عبر توصيل أكثر من 11 ألف موقع راديو محمول بواسطة الألياف الضوئية بحلول عام 2026.



وبهذا المشروع، ستصبح إيطاليا، الدولة الأوروبية الاولى التي تمتلك شبكات 5 جي للهاتف المحمول، المرتبطة بشكل كامل بالألياف الضوئية، مما يضمن سرعة عالية جدا في جميع أنحاء إيطاليا".



وعلق وزير الابتكار التكنولوجي والانتقال الرقمي، فيتوريو كولاو، على هذا المشروع، "بتكليف أول مناقصة لتطوير 5 جي، نحن أقرب إلى استكمال خطة الحكومة لربط كل إيطاليا، بشبكات ذات قدرة عالية جدا"، مضيفا، "نحن في الواقع، أول دولة توفر تدخلا عاما لسوق الهاتف المحمول من أجل تطوير أحدث التقنيات في المجالات التي لا تحظى باهتمام الاستثمار".



وأشاد الوزير أيضا بالتزام شركات القطاع الخاص التي تستثمر مع الحكومة في مختلف مبادرات الخطة لتحقيق هذا الهدف المهم. (أنسامد).



