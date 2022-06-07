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إيطاليا: الناتج المحلي سيسجل 2.8% ولكن هناك مخاطر هبوط كبيرة
    (أنسامد) - يونيو 7 - روما - توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات) أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو خلال العام الجاري، ليصل إلى 2.8%، ثم إلى 1.9% في عام 2023، الأمر الذي يعني أنه سيتباطأ بالمقارنة بعام 2021.

    وأوضح المعهد، في تقرير تحت عنوان "أفاق الاقتصاد الإيطالي 2022-2023"، أنه رغم من ذلك، فإن هناك مخاطربحدوث هبوط كبير.

    وبين في هذا الشأن، "التوقعات للأشهر القليلة القادمة تتميز بمخاطر هبوط عالية، مثل زيادات إضافية في الأسعار، وإنخفاض التجارة الدولية وزيادة أسعار الفائدة"، مضيفا، أن إنفاقات العائلات والشركات قد تشهد تدهورا كبيرا.

    وكانت تقديرات الحكومة الأولية في شهر أبريل بشأن الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أنه سيستقر عند 3.1% خلال العام الجاري.

    كما لاحظ إيستات أن التضخم سيستمر في الزيادة خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يتباطأ، وإن كان التوقيت وشدة التضخم غير مؤكدة. (أنسامد).

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