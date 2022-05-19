الاتحاد الأوروبي يمنح مساعدة بـ 1.2 مليار للزراعة في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 19 - روما - وافقت المفوضية الأوروبية على المخطط الأوروبي الخاص بتقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو،لإيطاليا لدعم قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، في سياق تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأوضحت مارجريت فيستيجر، نائبة رئيس المفوضية، " سيسمح المخطط البالغ 1.2 مليار يورو لإيطاليا بدعم قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المتأثرة بارتفاع تكاليف المدخلات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات النسبية".



وبينت المسؤولة أن المفوضية تعمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية تنفيذ تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص في السوق الموحدة.



وستكون المساعدة في شكل منح مباشرة للقطاعات، ومزايا في الضرائب، بالإضافة إلى قروض قابلة للسداد أو الاختزال أو الإعفاء النهائي، وستكون في متناول الشركات من جميع الأحجام النشطة في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. (أنسامد).



