إرتفاع صافي إيرادات "ستيلانتس" بنسبة 12٪ في الربع الأول

(أنسامد) - مايو 8 - روما - كشفت شركة "ستيلانتس" Stellantis عن ارتفاع صافي إيراداتها بنسبة 12٪ في الربع الأول من العام الحالي.



وقالت مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية إن المبيعات تراجعت بنسبة 12٪ بسبب أزمة إمدادات الرقائق.



وأشارت Stellantis: "بلغت الإيرادات الصافية للربع الأول من عام 2022، 41.5 مليار يورو، بزيادة 12٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021". (أنسامد).



