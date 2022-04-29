إيطاليا: نمو الأجور بـ 0.8% لكن القوة الشرائية في تراجع

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - كشفت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن معدلات الأجور ستشهد زيادة في المتوسط السنوي لعام 2022، بحوالي 0.8%، لكن القوة الشرائية للمواطنين ستظل في تراجع.



وأوضح المعهد أن معدل التضخم المكتسب لهذا العام يبلغ 5.2%.



وتابع المعهد أنه في الربع الأول من عام 2022، لا يزال نمو الرواتب التعاقدية محدودا، ولا تزال خاضعة لمدة العقود والآليات المحددة مسبقا فيما يتعلق بالزيادات التعاقدية.



وأشار إستات إلى أن استمرار ضغط التضخم خلال عام 2022، سيؤدي إلى خسارة في القوة الشرائية بنحو 5 نقاط مئوية. (أنسامد).



