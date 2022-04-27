إيطاليا تفتتح أول مزرعة رياح بحرية في البحر الأبيض المتوسط

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - افتتحت هذ الأسبوع أول مزرعة رياح بحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إيطاليا. ويقع مشروع Beleolico لطاقة الرياح الجديد في منطقة بوليا، على بعد بضع مئات من الأمتار من ميناء تارانتو، في الجزء الشرقي من جنوب إيطاليا.



وتعد الشركة الإيطالية لتطوير طاقة الرياح البحرية Renexia هي المالك والمطور لهذا المشروع، وهوعبارة عن منشأة صغيرة وفقا للمعايير الحديثة، ويضم عشرة توربينات رياح ثابتة من الأسفل بقوة 3.0 ميجاوات قدمتها شركة MingYang Smart Energy الصينية.



وفقا للشركة، هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مصنع صيني بتوريد توربينات لسوق الرياح البحرية الأوروبية. وتبلغ قدرة التوربينات الإجمالية مجتمعة 30 ميجاوات ويقدر إنتاجها بـ 58000 ميجاوات في الساعة (MWh) في السنة ، وهو ما يكفي لتزويد 21000 منزل بالطاقة.



ويمثل هذا المشروع بداية رحلة إيطاليا الطموحة لإنتاج أكثر من 5 جيجاوات من طاقة الرياح من المواقع البحرية بحلول عام 2040.



(أنسامد).



