إيطاليا لديها مخزون يبلغ 1100 مليار يور من ضرائب غير محصلة

دي مايو: إيطاليا تدعم حزمة خامسة من العقوبات على روسيا
إيطاليا تلجأ إلى ليبيا لتحل محل إمدادات الطاقة الروسية
طيران الإمارات ضمن أفضل 100 شركة بمؤشر السمعة العالمية 2022
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مبادرة وزارة التعليم الإيطالية لطلبة مدرسة ثقافة الطيران في تورينو
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية 2024
النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة للتضامن مع المرأة الأوكرانية
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر