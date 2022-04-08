إيطاليا لديها مخزون يبلغ 1100 مليار يور من ضرائب غير محصلة

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - كشف مدير وكالة الضرائب الإيطالية (L'Agenzia delle Entrate)، إنريكو ماريا روفيني أن إيطاليا لديها مخزون احتياطي من الضرائب غير المحصلة يبلغ 1100 مليار يورو.



وأوضح المسؤول الإيطالي، أمام البرلمان أن هذا المبلغ غير قابل للإدارة، مشيرا إلى أن 70 مليار يورو من الاعفاءات الضريبية تضاف كل عام إلى هذا المخزون، بينما يتم سداد 10 مليارات فقط.



وقال روفيني إن الوكالة في الوقت الحالي لديها قضايا نزاع ضريبي مع حوالي 16 مليون شخص، مؤكدا أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها هذا المخزون غير المستخدم.



وتابع روفيني، "لا أحد لديه مخزون ضريبي على مدار 22 سنة"، لافتا إلى أنه تم إبلاغ البرلمان منذ عام 2015 بأن هذا المخزون لا يمكن إدارته. (أنسامد).



