إيطاليا:ارتفاع العبء الضريبي بالربع الأخير من 2021 إلى 51.8%

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - بلغ العبء الضريبي في إيطاليا في الربع الأخير من عام 2021، 51.8% بزيادة 0.7% نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وفق المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات).



وأوضح المعهد أن الدخل المتاح للأسرة قد ارتفع في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق له، بينما نما الاستهلاك بنسبة 1.2%.



وأشار المعهد إلى أن ميل الأسر للادخار كان 11.3%، بزيادة طفيفة مقارنة بالربع السابق له (0.2 نقطة مئوية)، مقابل زيادة انكماش الاستهلاك الضمني بـ 1.2%.



ولاحظ المعهد أيضا استقرار كبير في القوة الشرائية للأسر خلال الربع الأخير، والتي حققت زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. (أنسامد).



