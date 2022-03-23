طاقة-إيطاليا: 80 بالمائة من الغازمستورد من دول أخري

(أنسامد) - مارس 23 - روما - ألقت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء علي كافة نقاط ضعف الأسلوب الإيطالي في مجال الطاقة فهي تستورد 25 بالمائة من حاجتها من موسكو إلا أنه من الممكن تصحيح هذا النظام، لكنه يتطلب علي الأقل 20 عاماً من العمل وتحديث شبكات التوزيع.



ويقول المهندس فابيو اوريتشيني ومؤلف ما يقرب من مائة دراسة في مجال الطاقة والبيئة " في 2021، استوردت إيطاليا 77% من حاجتها من الطاقة ".



وأشار إلى أن هناك مشكلتين أساسيتين "إيطاليا تعتمد بشكل كبير على دول أخرى لسد حاجتها من الطاقة بالإضافة إلى فقر أراضيها من مصادر الطاقة الأحفورية رغم إعتمادها الكبير عليه".



وأضاف "الهدف هو الوصول إلى نظام قائم على مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج واسع النطاق مما يسمح بإدخال هذه الطاقة المنتجة في الشبكة الوطنية". (أنسامد).



