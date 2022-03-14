إيطاليا:إنيل تخصص 210 مليار يورو ضد الانبعاثات الكربونية

(أنسامد) - مارس 14 - روما - تخصص شركة الكهرباء والغاز الإيطالية "إنيل" 210 مليار يورو لمواجهة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، ميكيلي كريسوستومو، أن الشركة وضعت خطة للتحول الأخضر والمستدام، وتوجه قدراتها إلى الابتكار في خدمة انتقال الطاقة.



وبين كريسوستومو خلال فاعلية "التوجه إلى المدينة المستدامة" التي نظمتها شركة "إنيل إكس" في الجناح الإيطالي لمعرض أكسبو 2020 دبي، "ستقوم المجموعة بحشد استثمارات تصل إلى 210 مليار يورو بحلول عام 2030، منها 170 استثمارات من الشركة، و40 استثمارات من أطراف أخرى، وذلك لدعم التخلص من الكربون وتحويل الاستهلاك الكهربائي".



وشدد المسؤول على أن الاستثمار في المدن ضروري لتحقيق الاستدامة، لأن أكثر من 70% من الإنبعاثات الكربونية السنوية، وثلثي إستهلاك الطاقة العالمي يأتي من المدن، كما أنها تنتج 50% من النفايات العالمية.



وأوضح أن الشركة باتت تستثمر في المدن المستدامة والبنية التحتية للإضاءة الذكية، ووسائل النقل العام التي تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى حلول لإعادة تطوير المباني وإقامة المجتمعات المتجددة، معتمدة على البيانات الضخمة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.



وتعبتر "إنيل" شركة منتجة وموزعة للكهرباء والغاز، وقد أسست شركة عامة، قبل تخصيص غالبية أسهمها بحلول عام 2015، إذ تمتلك الحكومة الإيطالية 25.5% فقط من أسهمها. (أنسامد).



