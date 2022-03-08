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إيطاليا: نمو إيرادات الضرائب بأكثر من 48 مليار يورو في 2021
بزيادة بنسبة 10.8%
    (أنسامد) - مارس 8 - روما - بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة خلال عام 2021، أكثر من 496 مليار يور، بزيادة قدرها 48.497 مليار يورو، مقارنة بعام 2020، أي بنمو يبلغ 10.8%.

    وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن القيمة المطلقة للزيادة في العوائد الضريبية التي دخلت خزينة الدولة خلال عام 2021، بلغت 48.4 مليار يورو، مشيرة إلى أن العوائد الإجمالية بلغت 496.094 مليار.

    وتكشف بيانات الوزارة أن هناك تفاوت شهري في الإيرادات الضريبية، ناجم عن الإغلاق خلال بعض فترات العام المنصرم بسبب جائحة كورونا، لكن الزيادة المسجلة تفصح أيضا عن التحسن الاقتصادي المحقق في عام 2021.

    ومن بين الإيرادات الضريبية، تصدرت ضريبة القيمة المضافة، والتي حققت عوائد تقدر بـ 226.287 مليار يورو، بزيادة بنسبة 16.3% بالمقارنة بعام 2020.

    كما نوهت الوزارة أنه في يناير 2022 تم تسجيل زيادة قدرها 4.753 مليون يورو، بنسبة ارتفاع قدرها 13% بالمقارنة بيناير 2021.

    (أنسامد).

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