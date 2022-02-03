إيطاليا: التضخم يسجل أعلى مستوياته منذ 1996

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - وصل التضخم في إيطاليا إلى أعلى معدلات له يتم تسجيلها على مدار أكثر من عقدين.



وسجل التضخم في الأسعار خلال شهر يناير ارتفاعا بنسبة 4.8%، مقارنة بـ 3.9% في ديسمبر الماضي، الأمر الذي يجعله أعلى معدل تضخم يتم تسجيله في إيطاليا منذ عام 1996، بحسب بيانات المعهد اوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات).



كما شهدت أسعار مواد الوقود والطاقة ارتفاعا قياسيا مسجلة زيادة بنحو 38.6%، في حين ارتفعت أسعار "عربة السلع المنزلية" بنسبة 3.2%.



وبعد الانخفاض المسجل عام 2020، بنسبة -0.2%، عادت أسعار المستهلك للنمو، لتصل في المتوسط إلى 1.9%، عام 2021، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 2012، الذي سجل حينها 3%، وفق بيانات المعهد.



وأوضح المعهد أن الزيادة الكبيرة في الأسعار المسجلة عام 2021، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة بنمو 14.1%، والتي كانت منخفضة في عام 2020، بنسبة 8.4%.



وفيما يتعلق بالسلع، فقد نمت أسعار المستهلك بنسبة 0.7%.



وفي ديسمبر 2021، تشير التقديرات إلى أن مؤشرات أسعار المستهلك الوطني للمجتمع بأكمله، ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يؤدي بالتضخم إلى 3.9%، بالمقارنة بـ 3.7%، في نوفمبر، مما يؤكد التقديرات الأولية. (أنسامد).



