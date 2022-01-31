إيطاليا:إنشاءصندوق الجمهورية الرقمية برأس مال 350 مليون يورو

(أنسامد) - يناير 31 - روما - تم إطلاق الصندوق من أجل الجمهورية الرقمية بحجم تمويلي بقيمة 350 مليون يورو، خلال 3 سنوات، من قبل مؤسسات مصرفية، بهدف زيادة المهارات الرقمية للإيطاليين.



الصندوق الذي تم إنشاءه وفق مذكرة تفاهم بين وزير الابتكار التكنولوجي والانتقال الرقمي، فيتوريو كولاو، ووزير الاقتصاد والمالية، دانييلي فرانكو، وفرانشيسكو بروفومو، رئيس مؤسسة "أكري" الممثلة لمؤسسات ذات أصل مصرفي وبنوك توفير.



كما يهدف الصندوق الجديد إلى دعم المشروعات المتعلقة بتقديم التدريب والإدماج الرقمي، الذي تقترحه الكيانات العامة لصالح المؤسسات الخاصة غير الربحية والقطاع المدني الذي يضم المنظمات غير الحكومية وغير الربحية.



ووفق بيان صادر من الوزارتين ومؤسسة أكري، اعتمادا على بيانات للمفوضية الأوروبية، فإن 58% من الشعب الإيطالي، بين 16 و74 عاما، (26 مليون مواطن) ليس لديه قدرات رقمية أساسية، في حين أن المعدل المتوسط في الاتحاد الأوروبي، يبلغ 42%.



لذا المعدل الكبير لغياب القدرات الرقمية، لديه انعكاسات على قدرة المواطنين على الوصول للخدمات الرقمية في الإدارات العامة، كما يشكل واحدة من العثرات الكبيرة أمام التنمية في إيطاليا.



ووفقا لهذا السيناريو، يحاول الصندوق من أجل الجمهورية الرقمية التدخل خلال الفترة بين 2022 و2026 لحل المشكلة ، وكذلك الاستفادة من التجربة الإيجابية لصندوق مكافحة الفقر التعليمي للأطفال، الذي تم إنشاءه عام 2016.



وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص 3.7 مليار دولار، ضمن خطة التعافي، لرفع سرعة الانترنت إلى 1 جيجا، في 7 ملايين منزل، بجميع أنحاء إيطاليا.



وتأتي هذه الخطة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، والتي تتضمن ربط المدارس والمرافق الصحية بشبكات انترنت قوية، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والتي من المتوقع تنفيذها خلال الشهور الثلاثة المقبلة. (أنسامد).



