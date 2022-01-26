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إيطاليا: شركة هورسا جروب تستحوذ على جزء من سبارتن تيك
أول عملية استثمار في إيطاليا في قطاع البلوك شين
    (أنسامد) - يناير 26 - روما - استحوذت شركة هورسا جروب، Horsa Group ومقرها بولونيا، والعاملة في مجال تصميم وتنفيذ وإدارة حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات، على جزء من أسهم سبارتن تيك، Spartan Tech وهي شركة ناشئة في ميلانو، متخصصة في تطوير حلول بلوك شين، blockchain عالية الكفائة للشركات.

    ووفقا للاتفاق، فإن هورسا جروب استحوذت على 3.4% من رأس مال سبارتن تيك، باستثمار 250 ألأف يورو، وبقيمة 7.5 مليون يورو، مع الاحتفاظ بخيار زيادة هذه الحصة.

    وتعد هذه العملية هي الأولى للاستثمار في إيطاليا، من قبل مشغل صناعي في قطاع بلوك شين.

    وعلق الرئيس التنفيذي لشركة سبارتن تيك، بول ريندا، "الهدف الذي وضعناه لأنفسنا مع هورسا، هو توسيع نطاق حلول بلوك شين إلى آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تمكين النظام البيئي الإيطالي على نطاق واسع من استخدام هذه التقنيات الرائدة". (أنسامد).

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