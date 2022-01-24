إيطاليا: ميلان الأغلى في أسعار الطعام وأعلى بـ 47% من نابولي

(أنسامد) - يناير 24 - روما - تصدرت مدينة ميلان الإيطالية قائمة المدن الإيطالية الأكثر تكلفة في المعيشة، بينما جاءت نابولي في نهاية القائمة، فيما يتعلق بالإنفاق على الطعام، ومدينة بيسكارا الأكثر ملائمة من حيث أسعار الخدمات.



وكشفت بيانات مسح أجرته مؤسسة "Codacons"، بشأن تكلفة المعيشة في المدن الإيطالية الرئيسية، ومقارنة الأسعار وقيمة السلع والخدمات، بداية من اللحوم وحتى الفاكهة والخضروات، ومرورا بالأطباء ومصففي الشعر والحانات، أنه في ميلانو، تحتاج إلى إنفاق 47% في المتوسط، أكثر من الانفاق في مدينة نابولي، لشراء سلة تتكون من الفاكهة والخضروات واللحوم والأسماك والخبز وغيرها.



وجاء الإنفاق على نفس الكمية في المتوسط بـ 99,24 يورو في ميلان، مقابل 67,58 ىيورو في نابولي.



ورغم ذلك، فإن مدينة نابولي هي المدينة التي توجد بها أعلى نفايات في إيطاليا بقيمة تتعدى 507 يورو، أي بزيادة بنسبة 148% عن مدينة ترينتي.



وفي مدينة باليرمو، يمكنك أن تجد أطباء الأسنان الأقل تكلفة في مجمل إيطاليا. (أنسامد).



