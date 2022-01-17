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إيطاليا: تخصيص 3.7 مليار لإنترنت سريع إلى 7 مليون منزل
    (أنسامد) - يناير 17 - روما - تخصص الحكومة الإيطالية، في إطار خطة الإنعاش والتعافي، 3.7 مليار دولار، لرفع سعة الإنترنت إلى 1 جيجا، إلى 7 ملايين منزل، في جميع أنحاء إيطاليا.

    وأوضحت مذكرة لوزير الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، أنه سيتم جلب الانترنت السريع إلى 7 ملايين منزل، في جميع أنحاء البلاد، للوصول إى سرعة 1 جيجا، بقيمة تقرب من 3.7 مليار يورو.

    وأوضح أن المساهمة العامة ستغطي 70% من النفقات المخصصة لهذه الخطة، بينما سيتحمل المستفيد حصة لا تقل عن 30%.

    وتأتي هذه الخطة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، والتي تتضمن ربط المدارس والمرافق الصحية بشبكات انترنت قوية، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والتي من المتوقع تنفيذها خلال الشهور الثلاثة المقبلة. (أنسامد).

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