إيطاليا: ارتفاع قيمة الفواتير على الأسرة بين 770 و1200 يورو

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - ستتحمل الأسر الإيطالية ارتفاع كبير في الفواتير المدفوعة مقابل الخدمات، تتراوح بين 770 يورو و1200 يورو لكل أسرة في عام 2022.



وبحسب مؤسسة نوميسما إنرجيا، Nomisma Energia، فإنه بالنظر إلى الزيادات الجارية في الأسعار، وغياب التدخل الحكومي، سيكون هناك زيادة بنسبة 61% في أسعار الغاز و45% في أسعار الكهرباء، مع إنفاق سنوي إجمالي إضافي يبلغ 1200 يورو لكل أسرة في عام 2022.



ومع الإعلان عن تدخلات بقيمة 3.8 مليار يورو من قبل الحكومة، إضافة إلى التدخلات السابقة بقيمة 5 مليارات، فمن المتوقع أن تكون الزيادة 40% في فواتير الغاز و28% في فواتير الكهرباء، أي تكلفة إضافية بـ 770 يورو لكل أسرة.



وبين رئيس Nomisma Energia، دافيد تاباريلي، أن هذه البيانات وضعت مع الأخذ في الاعتبار متوسط الاستهلاك السنوي الذي يبلغ 1400 متر مكعب من الغاز و2700 كيلوات في الساعة من الكهرباء. (أنسامد).



