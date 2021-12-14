إيطاليا: زيادة القوة الانتاجية في عام 2020 بـ 1.3%

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - خلال عام الوباء، وصلت انتاجية العمالة الإيطالية لمستويات مرتفعة، إذ نمت بمعدل 1.3% في عام واحد فقط، نتيجة لانخفاض ساعات العمل بشكل مكثف أكثر من القيمة المضافة، لتتخطى النسبة التي حققتها ألمانيا.



ووفقا لنتائج المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء بشأن تقريره عن مقاييس الانتاجية، فإن نمو الطاقة الانتاجية في إيطاليا جاء في الوقت الذي تراجعت ساعات العمل بنسبة 13% وكذلك القيمة المضافة بنسبة 11.8%.



وجاءت الانتاجية في إيطاليا، للعمالة في مستويات مرتفعة، بالمقارنة بباقي الدول الأوروبية.



ولم تكن الإنتاجية في إيطاليا أعلى من متوسط دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والتي بلغت 1.2%، ولكن تخطت بكثير انتاجية العمالة في ألمانيا، التي سجلت نسبة 0.4%، وحتى أكثر من فرنسا التي شهدت انخفاض في الانتاجية بنسبة 1.1%، وأسبانيا التي تراجعت فيها انتاجية العمالة -2.8%.



ولفت المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أنه في عام 2020، زادت انتاجية العمل بشكل ملحوظ في قطاع الأنشطة المالية والتأمينية، بنسبة 6.3%، وفي خدمات المعلومات والاتصالات وفي قطاع التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية بنسبة 5.7%، وفي البناء 2.8%.



وفي الصناعة، أظهرت انتاجية العمالة نموا ضعيفا بمعدل 0.1%.



(أنسامد).



