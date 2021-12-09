إيطاليا: أكثر من 43 مليار يورو كحوافز نهاية العام

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - ارتفعت هذا العام حوافز نهاية العام، أو المعروفة باسم " tredicesime" (الشهر الثالث عشر) لتبلغ 43.7 مليار يورو، أي أكثر بـ 360 مليون يورو بالمقارنة بشهر ديسمبر من عام 2020، الذي كان عاما متراجعا.



ورغم هذا الارتفاع، إلا أنها تظل أقل بمعدل 1.2 مليار يورو بالمقارنة بالوضع قبل الوباء.



ووفقا لمسح أجراه اتحاد النقابات الممثل للشركات التجارية والسياح والخدمات والصناعة، Confesercenti ، فإن متوسط الدخل الفردي من هذه الحوافز ستكون أكثر بقليل من 1200 يورو، للموظفين والمتقاعدين.



هذه الحوافز ستلقي بظلالها على الاستهلاك خلال إجازات نهاية العام، فمن المفترض أن تولد زيادة قدرها 21 مليار يورو في المشتريات خلال العطولات، أي بأكثر من 2.7 مليار بالمقارنة بعام 2020.



وقدر الاتحاد أن معظم هذا المبلغ سيذهب إلى الاستهلاك، لاسيما النفقات المنزلية والأسرة. (أنسامد).



