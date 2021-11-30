إيطاليا:ارتفاع الأسعار عند الانتاج الصناعي بـ 7.1% في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - أرتفعت الأسعار عند الانتاج الصناعي بنسبة 7.1% على أساس شهري، في أكتوبر، و20.4 على أساس سنوي.



وأعزى المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى أسعار المنتجات النفطية خاصة في السوق المحلي، حيث تم تسجيل زيادات استثنائية في الكهرباء والغاز.



حتى هذه الزيادة، ستكون متسارعة على أساس سنوي لتبلغ 20.4% بعدما كانت التقديرات 13.3% خلال سبتبمر الماضي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، موضحا أن السبب الأكبر في ذلك يعود إلى مكون الطاقة.



(أنسامد).



