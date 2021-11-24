ايطاليا..وضع قواعد للعمل الذكي في القطاع الخاص

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - تلتقي صباح اليوم وزيرة العمل الايطالية مع شركائها الوطنيين لبحث وضع قواعد للعمل الذكي في القطاع الخاص قبل نهاية نوفمبر .



سيدور الاتفاق المتوقع ابرامه نهاية نوفمبر حول تناوب ساعات العمل واوقات الراحة.يعمل البروتوكول علي تحديد الاطار المرجعي لاي عمل ذكي والمبادئ التوجيهية للتفاوض.



وفقًا لمسودة أولى ، من المتوقع قبول التعاقد سيتم على أساس طوعي ويخضع لتوقيع اتفاقية فردية (غير مطلوبة أثناء حالة الطوارئ) ، مع الإشارة إلى مدة العمل والتناوب بين فترات التواجد في المكان واثناء التباعد ، وأدوات العمل والراحة وضمان المساواة في الحقوق والمعاملة للعامل . (أنسامد).

