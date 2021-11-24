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ايطاليا..وضع قواعد للعمل الذكي في القطاع الخاص

    (أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - تلتقي صباح اليوم وزيرة العمل الايطالية مع شركائها الوطنيين لبحث وضع قواعد للعمل الذكي في القطاع الخاص قبل نهاية نوفمبر .

    سيدور الاتفاق المتوقع ابرامه نهاية نوفمبر حول تناوب ساعات العمل واوقات الراحة.يعمل البروتوكول علي تحديد الاطار المرجعي لاي عمل ذكي والمبادئ التوجيهية للتفاوض.

    وفقًا لمسودة أولى ، من المتوقع قبول التعاقد سيتم على أساس طوعي ويخضع لتوقيع اتفاقية فردية (غير مطلوبة أثناء حالة الطوارئ) ، مع الإشارة إلى مدة العمل والتناوب بين فترات التواجد في المكان واثناء التباعد ، وأدوات العمل والراحة وضمان المساواة في الحقوق والمعاملة للعامل . (أنسامد).

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