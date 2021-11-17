إيطاليا : ارتفاع التضخم بـ 3% على أساس سنوي خلال أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - تشير التقديرات التي أجراها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، وفقا للمؤشر الوطني لأسعار المستهلك للمجتمع وإجمالي أسعار التبغ، إلى تسجيل زيادة بنسبة 0.7% في الأسعار، على أساس شهرين و3% على أساس سنوي أي بزيادة 2.5 عن الشهر السابق.



وكان التقدير الأولى لارتفاع الأسعار على أساس سنوي بـ 2.9%.



ويعزي تسارع التضخم خلال شهر أكتوبر، إلى أسعار الطاقة، والتي تسببت في زيادة في أسعار خدمات النقل، مقارنة بشهر سبتمبر، ولكن بدرجة أقل.



هذا الارتفاع في التضخم، يمثل رابع شهر على التوالي، كما أنه الأعلى منذ سبتمبر 2012، حيث تم تسجيل تضخم بـ 3.2%.



ووفقا لمعهد الإحصاء، فإن التضخم المكتسب لعام 2021، يبلغ 1.8% للمؤشر العام، في حين بلغ 0.8% للمكون الأساسي. (أنسامد).



