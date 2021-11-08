"بوست إيطاليان" تطلق صندوقا مشتركا جديدا بشأن البيئة

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أطلقت شركة "بوست إيطاليان Poste Italiane" صندوقا جديدا يستهدف المستثمرين في 5 قطاعات تتعلق بالبيئة، وهم مكافحة تغير المناخ والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للمياة وحماية المحيطات.



الصندوق الجديد الذي يحمل اسم " BancoPosta Focus Ambiente 2027" الذي أطلقته الشركة العامة الإيطالية، يهدف دعم المستثمرين، من أجل تقديم استثمار متوازن ومتنوع ومستدام على مدار 6 سنوات.



وأوضحت شركة "بوست إيطاليان"، في بيان أن الهدف من المشروع هو مساعدة المستثمرين "الذين يريدون استهداف قدرات نمو مع استثمارات متوازنة ومتنوعة ومستدامة"، مضيفة، "الصندوق، في الواقع، يروج لخصائص بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات".



ويجمع الصندوق استثمارات في السندات، التي تعادل 50% على الأقل، مع جزء من الاستثمارات في الأسهم والأدوات المرنة.



توضح الشركة أن الهدف من المشروع الاستفادة من إمكانات النمو للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بطرق مختلفة بحماية البيئة، وكذلك توزيع، خلال الخمس سنوات الأولى، دخل متغير بحد أدنى 1% وحد أقصى 2.5% من القيمة الأولية لسهم 5 يورو. (أنسامد).



