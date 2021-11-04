إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 9.2%

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - انخفض معدل البطالة في إيطاليا إلى 9.2% في سبتمبر، بانخفاض 0.1% بالمقارنة بالشهر السابق له، وفقا لبيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



وأظهرت البيانات تراجع البطالة لجميع الفئات العمرية، باستثناء فئة الشباب أسفل 25 عاما، والتي ارتفعت البطالة بينهم بـ 1.8 نقطة إلى 29.8%.



وأوضح المعهد أن عدد الأشخاص العاملين زاد بعد الانخفاضات المسجلة في يوليو وأغسطس.



وأشارت الأرقام إلى أن عدد الأشخاص الذين يعملون ارتفع بـ 95 ألف شخصا في سبتمبر بالمقارنة بشهر أغسطس.



ولفت المعهد إلى أن عدد الأشخاص العاملين قد ارتفع بما يزيد عن 500 ألف شخص منذ شهر يناير 2021، لكنه لا يزال أقل بمقدار 300 ألف عن مستوى ما قبل الجائحة في فبراير 2020. (أنسامد).



