إيطاليا: ارتفاع التضخم في أكتوبر بنسبة 2.8%

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - سجل التضخم في إيطاليا ارتفاعا
جديدا، في شهر أكتوبر، ليصل إلى رقم قياسي وطني، بزيادة تبلغ 2.9%
على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري، مقارنة بـ 2.5% في الشهر
السابق، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".
ويرجع الزيادة الكبيرة في التضخم إلى أسعار السلع المرتبطة
بالطاقة، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 22.9% في أكتوبر، في حين انها
سجلت في سبتمبر زيادة 20.2%.
كما شهدت اسعار الغاز والكهرباء، غير الخاضعة للتنظيم زيادة إلى
15%.
وتعد زيادة التضخم في شهر أكتوبر، هو الشهر الرابع على التوالي،
حيث يرتفع التضخم منذ ديسمبر الماضي لأرقام لم يتم الوصول إليها
منذ سبتمبر 2012، حينما كان التضخم 3.2%.
إلى جانب ذلك، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية والعناية المنزلية
الشخصية، في أكتوبر بنسبة 1.2% على أساس سنوي. (أنسامد).