إيطاليا: ارتفاع التضخم في أكتوبر بنسبة 2.8%

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - سجل التضخم في إيطاليا ارتفاعا جديدا، في شهر أكتوبر، ليصل إلى رقم قياسي وطني، بزيادة تبلغ 2.9% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري، مقارنة بـ 2.5% في الشهر السابق، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



ويرجع الزيادة الكبيرة في التضخم إلى أسعار السلع المرتبطة بالطاقة، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 22.9% في أكتوبر، في حين انها سجلت في سبتمبر زيادة 20.2%.



كما شهدت اسعار الغاز والكهرباء، غير الخاضعة للتنظيم زيادة إلى 15%.



وتعد زيادة التضخم في شهر أكتوبر، هو الشهر الرابع على التوالي، حيث يرتفع التضخم منذ ديسمبر الماضي لأرقام لم يتم الوصول إليها منذ سبتمبر 2012، حينما كان التضخم 3.2%.



إلى جانب ذلك، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية والعناية المنزلية الشخصية، في أكتوبر بنسبة 1.2% على أساس سنوي. (أنسامد).



