إيطاليا: نمو الناتج المحلي سيبلغ 6% بنهاية العام

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - سيغلق الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، هذا العام عند مستوى 6% من النمو، بينما سيعود الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الأزمة، في الربع الأول من عام 2022، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية.



وبينت الزارة، مستندة على البيانات التي نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات"، فإنه بعد مستوى نمو عال بنهاية عام 2021، ستعود إيطاليا إلى مستويات ما قبل الأزمة، في الربع الأول من العام الجديد، والتي ستضاف إلى تقييم إيجابي من قبل الأسواق، بشأن نسبة الدين من الناتج المحلي.



وأشارت الوزارة إلى أن بيانات "إيستات" بشأن الربع الثالث من العام المالي، "تؤكد الاتجاه الإيجابي للاقتصاد الإيطالي، الذي يقترب من نهايته، بمعدل نمو يزيد عن 6%"، مضيفة، "هناك أيضا تأثير مستمر أكثر إيجابي على النمو في عام 2022، ومن المرجح أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول الربع الأول من العام المقبل، وستؤثر سرعة التعافي بشكل إيجابي على نسبة الدين/الناتج المجلي الإجمالي، ونتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تقييمات الأسواق المالية". (أنسامد).



