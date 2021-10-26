إيطاليا: بنك يخصص 4 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - يوفر بنك أنتيسا سان باولو الإيطالي 4 مليارات يورو، من أجل تشجيع ومرافقة وتسريع عمليات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



ويخصص البنك هذا المبلغ إلى الشركات، تحت مسمى "القرض الرقمي"، كحل تمويلي جديد لهذه الشركات لتحقيق أهدافها في الرقمنة.



هذه القروض تأتي ضمن مبادرة تحمل اسم "انتيسا سان باولو موتور إيطاليا ديجيتالي Intesa Sanpaolo Motor Italia Digitale"، التي تمثل أول مبادرة من نوعها تستهدف رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة.



كما تأتي المبادرة كجزء من البرنامج الاستراتيجي "موتوري إيطاليا Motori Italia"، الذي تم إطلاقه هذا العام بسقف يبلغ 50 مليار يورو، وتعد أحدى الركائز الأساسية لاتفاقية مع اتحاد الصناعات.



وتسعى المجموعة المصرفية لتنفيذ حل مالي، يهدف لتشجيع الاستثمارات في مجال التطور الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتتضمن المبادرة إنشاء البنك بعض الشراكات لمرافقة الشركات في اغتنام الفرص التي توفرها خطة الانتقال 4.0 لقانون الموازنة لعام 2021، ومن بينها الاتفاقية مع مجموعة تنيكستا جروب.



وأوضح إيمانويل أورسيني، نائب رئيس اتحاد الصناعات للائتمان والتمويل والضرائب: "تشجيع ومرافقة وتسريع استكمال عمليات التحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في خطة الانتقال، هو أمر استراتيجي لدعم التحديث والقدرة التنفاسية للبلاد". (أنسامد).



