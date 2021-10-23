مشروع بين ستيلانتيس وسامسونج للبطاريات في أمريكا الشمالية

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - وقعت Stellantis و Samsung SDI بروتوكول تفاهم لمشروع مشترك لإنتاج البطاريات فى أمريكا الشمالية ، حسبما ذكر الرئيس التنفيذى لشركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية كارلوس تافاريس يوم أمس الجمعة.



وقال إنه من المتوقع أن يتم بناء مصنع جديد ابتداء من عام 2025، مشيرا إن هدف شركة Stellantis هو زيادة مبيعاتها من السيارات المكهربة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 40٪ من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030.



وأضاف تافاريس: "سنكون في وضع جيد فيما يتعلق بالكهرباء في أمريكا الشمالية ، وستعمل إستراتيجية التعاون على تحسين السرعة وخفة الحركة" (أنسامد).



