Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
مشروع بين ستيلانتيس وسامسونج للبطاريات في أمريكا الشمالية
بناء مصنع جديد ابتداء من عام 2025
    (أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - وقعت Stellantis و Samsung SDI بروتوكول تفاهم لمشروع مشترك لإنتاج البطاريات فى أمريكا الشمالية ، حسبما ذكر الرئيس التنفيذى لشركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية كارلوس تافاريس يوم أمس الجمعة.

    وقال إنه من المتوقع أن يتم بناء مصنع جديد ابتداء من عام 2025، مشيرا إن هدف شركة Stellantis هو زيادة مبيعاتها من السيارات المكهربة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 40٪ من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030.

    وأضاف تافاريس: "سنكون في وضع جيد فيما يتعلق بالكهرباء في أمريكا الشمالية ، وستعمل إستراتيجية التعاون على تحسين السرعة وخفة الحركة" (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني

    ألبوم الصور