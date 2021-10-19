إيطاليا: الاقتصاد غير المرصود يبلغ 203 مليار يورو

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - كشفت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن حجم الاقتصاد غير المرصود (غير المدمج في الاقتصاد الرسمي) يبلغ 203 مليار يورو، أي ما يعادل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، وذلك لإحصاءئيات حول النشاط الاقتصادي لعام 2019.



وبالمقارنة بعام 2018، فقد انخفض الاقتصاد الإيطالي غير المرصود بأكثر من 5 مليارات أي -2.6%.



وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد السري يصل إلى ما يزيد قليلا عن 183 مليار يورو، في حين أن الأنشطة غير القانونية تتجاوز 19 مليارا.



وبين المعهد أن هناك 3.586 شخصا يعملون بشكل غير منتظم في 2019، أي بانخفاض 57 ألفا عن العام السابق له، مشيرا إلى أن قيمة العمل غير المنتظم تبلغ 167 مليار يورو. (أنسامد).



