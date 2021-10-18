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إيطاليا: معهد الإحصاء يخفض تقديراته حول التضخم
    (أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - راجع المعهد الوطني الإيطالي "إيستات" تقديراته حول التضخم في البلاد، مشيرا إلى أن التضخم أفضل مما كان متوقعا.

    وأشار المعهد إلى أنخفاض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2%، متوقعا أن يستقر معدل التضخم المكتسب لعام 2021، عند 1.7%، وذلك خلال مراجعته للتقديرات الأولية.

    على صعيد آخر، أشار المعهد إلى أن اسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفعت بنسبة 2.5% خلال سبتمبر الماضي، أي مقاربة من التقديرات التي وضعها المعهد والذي توقع زيادتها بنسبة 2.6%.

    وظل التضخم السنوي في أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012. (أنسامد).

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