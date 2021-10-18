إيطاليا: معهد الإحصاء يخفض تقديراته حول التضخم

ايطاليا..اصدار 100 مليون تصريح اخضر
مفوضية اللاجئين : 347 مفقوداً قبالة السواحل الليبية.
الامارات:صور التقطها "مسبار الأمل" للمريخ تزين فضاء تويتر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم