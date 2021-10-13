إيطاليا: صندوق النقد يقدر النمو في 2021 بـ 5.9%

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - قدر صندوق النقد الدولي، حجم
النمو المنتظر في الاقتصاد الإيطالي لعام 2021، بـ 5.8%، أي بزيادة
0.9 نقطة مئوية عن توقعات يوليو الماضي.
بينما استقرت توقعاته لعام 2022، عند 4.2%.
ووفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي تم تقديمه في اجتماعات
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن الدين العام لإيطاليا
سينخفض في عام 2021، إلى 154.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة
بـ 155.8% في عام 2020، كما سيواصل انخفاضه خلال العام المقبل إلى
150.4%، قبل أن يصل إلى 146.5% في عام 2026.
إلى جانب ذلك، توقع الصندوق، ارتفاع العجز من 9.5% في 2020، إلى
10.2% هذا العام، ثم سينخفض بشدة في عام 2022، ليصل إلى 4.7%، قبل
أن يصبح 2.4% في 2026. (أنسامد).