مصر: بنك الاسكندرية يمول نشاطات اجتماعية جديدة

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - أعلن بنك الاسكندرية، التابع لمجموعة "انتيسا سانباولو" المصرفية الإيطاليةعن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، بما فيهم اللاجئين، إضافة إلى تعزيز الانتاجية الزراعية لدى المزارعين وزيادة دخلهم.



وتأتي هذه المبادرات والفعاليات ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها في هذا الصدد، الأثنين الماضي، بين بنك بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بحسب بيان.



ويبلغ المبلغ المخصص للمبادرات، في هذه المذكرة، التي سيبدأ تطبيقها العام المقبل وعلى مدار ثلاثة سنوت، 3،29 مليون يورو.



وعلق دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية على مذكرة التفاهم بالقول: " نحن سعداء بتجديد تعاون بنك الإسكندرية مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والتي ساهم في السنوات الماضية في تحقيق العديد من المبادرات المؤثرة لفائدة المجتمع المصري.



كما أضاف "تهدف مذكرة التفاهم أيضا الي العمل عبر محورين رئيسيين، الأول هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالتركيز على السيدات والشباب واللاجئين، والثاني هو دعم المجتمعات الزراعية. ويأتي ذلك تماشياً مع المبادرات التي تطلقها الحكومة المصرية لرؤية مصر 2030، والذي يعكس استراتيجية مجموعة "انتيسا سان باولو" التابع لها بنك الإسكندرية، بالإضافة الي الاستراتيجية " البيئية والاجتماعية والحوكمة" (Environmental, Social, and Governance Strategy) الذي يدوره يتبعها البنك." ومن جانبها، أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية "استمرار شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإسكندرية، التي استطعنا من خلالها تحقيق رؤيتنا المشتركة في دعم الفئات الأكثر تهميشا، والعمل على توفير كافة المقومات التي تضمن لهم حياة كريمة ومنتجة"، مضيفة: "في مؤسسة ساويرس، نؤمن أن الشراكات هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة".



(أنسامد).



