إكسبو دبي : دار لومباردي للابتكار مفتوحة للأعمال

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - قال حاكم لومباردي أتيليو فونتانا إن مساحة المعرض في إكسبو دبي في دار لومباردي للابتكار مفتوحة للأعمال.



وأضاف في كلمته أمام معرض إكسبو "الشركات التي ترغب في تقديم عروضها في دبي ستكون قادرة على القيام بذلك من خلال الانضمام حتى إلى منطقة لومباردي التي أطلقتها".



وأشار فونتانا إن هذه ستكون "فرصة ممتازة ، نوعا من خارج المعرض ، مفيدة وعملية للتحدث مع ممثلي المؤسسات وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم ، وعلى وجه الخصوص ، أولئك الذين يستضيفوننا"، مشيرا "هناك فرص كبيرة هنا" (أنسامد).



