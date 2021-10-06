إيطاليا: 880 مليون يورو للمناطق للتدريب في أماكن العمل

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - تسلمت المناطق الإيطالية الدفعة الأولى بقيمة 880 مليون يورو، من المبالغ المخصصة ضمن برنامج "جول GOL" ضمان إمكانية توظيف العمال وتدريبهم.



وبدأ مرسوم مشترك بين الوزارات، وقعه وزير العمل، أندريا أولاندو، ووزير الاقتصاد، دانييلي فرانكو، لتخصيص 880 مليون يورو لصالح المناطق الإيطالية، من أجل سياسات فاعلة والتدريب في أماكن العمل.



هذا المرسوم يأتي جزء من برنامج تمويل، مخصص للقطاع في إطار الخطة الوطنية للإنعاش والمقاومة، إذ أن المبلغ الذي تم توجيهه، يشكل 20% من إجمالي 4،4 مليار يورو خصصتها الحكومة للسياسات الفاعلة.



(أنسامد).



