إيطاليا: انخفاض عدد العاملين خلال شهر أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - انخفض عدد العاملين في إيطاليا، بنسبة 80 ألف عاملا، خلال شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة بشهر يوليو، ليستقر الرقم عند 22 مليون و783 ألف عاملا في البلاد.



وبلغ معدل التوظيف في إيطاليا، خلال شهر أغسطس 58،1% أي بانخفاض 0،2% عن شهر يوليو الماضي، ولكن بارتفاع بمعدل 0،8% عن شهر أغسطس 2020، في حين استقرت معدلات البطالة عند 9،3%، بانخفاض قدره 0،7 نقطة عن أغسطس 2020، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء Istat.



ورغم أن عدد العاملين انخفض للشهر الثاني على التوالي في إيطاليا، إلا أن معدل النمو في العمالة الذي تم تسجيله خلال الشهور الخمسة الأخيرة يبدو قويا، حيث وصل إلى 430 عاملا إضافيا منذ بداية العام.



وحتى بالمقارنة بمستويات ما قبل وباء كورونا المستجد، فإن عدد العاملين قد ازداد بنسبة 390 ألف عامل، إضافة إلى أن معدلات البطالة منخفض بنسبة 0،4 نقطة. (أنسامد).



