إيطاليا: مجلس الوزراء يتوقع نمو اقتصادي 6% وانخفاض الدين

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - وأظهرت المذكرة المحدثة للوثيقة المالية العامة "ناداف Nadef" المعروضة أمام مجلس الوزراء الإيطالي، أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في إيطاليا سيبلغ 6% مع توقعات بانخفاض الدين.



وأشارت الوثيقة: "لقد تحسن الوضع الصحي والاقتصادي بشكل واضح في الأشهر الأخيرة، لقد حدث ذلك في بلدنا بفضل التدابير الوقائية المدروسة جيدا، والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون الصحيون، والانضباط الواعي الذي أظهره المواطنون، وتدابير الدعم الاقتصادي التي نفذتها الحكومة، وكذلك التقدم في حملة التطعيم ضد كورونا".



وجاء في المذكرة، في عام 2021، سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى +6%، وفي عام 2022، سوف يتوقف عند 4،7%.



وتوقعت المذكرة أن الضخ المالي المقرر إجراءه العام المقبل، سيرفع النمو بمقدر 0،5%، بينما سيصل النمو في 2023 إلى 2،8% وفي عام 2024 إلى 1،9%. (أنسامد).



