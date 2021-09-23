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إيطاليا: العجز في الناتج المحلي يبلغ 9.6% في 2020
    (أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - كشف المعهد الوطني الإيطالي للاحصاء "إيستات" أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وصل إلى 9.6% في عام 2020، عندما تأثر الاقتصاد الإيطالي بآثار جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

    وكان المخطط الاقتصادي للحكومة قد توقع أن يبلغ العجز في الناتج المحلي الإيطالي في 2020 إلى 9.5%.

    وبين المعهد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، بلغت 155.6% العام الماضي، بانخفاض طفيف في التقدير السابق البالغ 155.8%.

    وأوضح المعهد الوطني أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 42.8% خلال العام الماضي، أي بارتفاع 0.4% عن عام 2019، التي سجلت فيها 42.4%. (أنسامد).

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