شبكة السكك الحديدية FS تستعرض التميز الإيطالي في إكسبو 2020

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - ستعرض شبكة السكك الحديدية الإيطالية Ferrovie dello Stato Italiane (FS) نموذجها للنقل المستدام لدعم اقتصاد الدولة وقطاع السياحة في إكسبو 2020 دبي.



وتعتبر الشركة "الراعي الذهبي" للجناح الإيطالي في المعرض العالمي الذي ينطلق في الأول من أكتوبر ويستمر حتى نهاية مارس.



أقامت FS تركيبا رائعا في الجناح يعرض البنية التحتية للشركة وتقنيتها المبتكرة وعجائب المناظر الطبيعية الإيطالية.



كما أنها تحتفل بمعرض إكسبو من خلال وجود قطار فريتشا روسا 1000 فائق السرعة في إيطاليا يعمل بألوان الجناح الإيطالي في فترة الحدث.



قال الرئيس التنفيذي لشركة FS Luigi Ferraris في عرض تقديمي لمشاركة الشركة في Expo Dubai في محطة Ostiense في روما: "لطالما كان المعرض العالمي لحظة يظهر فيها بلد ما أفضل أفكاره وابتكاراته ومشاريعه".



و'إستطرد "لهذا السبب قررت مجموعتنا أن تكون جزءا منها ، لتظهر بفخر التميز الإيطالي في التكنولوجيا والابتكار المطبق على التنقل المستدام ". (أنسامد).



