كونتي: يمكننا الوصول إلى 6% نموا في الناتج المحلي

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - أعلن رئيس حركة "خمس نجوم"، جوزيبي كونتي أن إيطاليا على وشك تحقيق نمو 6% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مشددا أن هذا الرقم أكثر من مجرد انتعاش.



وخلال تجمع حاشد في جروسيتو، أوضح كونتي: "نحن على وشك الوصول بشكل معقول إلى +6% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي رأي ربما سنصل إلى ذلك بشكل كامل"، مضيفا: "هذا شيء أكثر من مجرد كونه انتعاش، لأنه كان هناك وباء وركود حاد، أنه إشارة إيجابية للغاية".



وتابع كونتي: "أنه إشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذناها مفيدة للحفاظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي متكاملا"، متوقعا أن يحدث منحنى أفضل للديون، بعد الكارثة والسياسات المتشددة التي خنقت الاقتصاد في الماضي. (أنسامد).



