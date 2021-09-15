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كونتي: يمكننا الوصول إلى 6% نموا في الناتج المحلي
    (أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - أعلن رئيس حركة "خمس نجوم"، جوزيبي كونتي أن إيطاليا على وشك تحقيق نمو 6% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مشددا أن هذا الرقم أكثر من مجرد انتعاش.

    وخلال تجمع حاشد في جروسيتو، أوضح كونتي: "نحن على وشك الوصول بشكل معقول إلى +6% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي رأي ربما سنصل إلى ذلك بشكل كامل"، مضيفا: "هذا شيء أكثر من مجرد كونه انتعاش، لأنه كان هناك وباء وركود حاد، أنه إشارة إيجابية للغاية".

    وتابع كونتي: "أنه إشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذناها مفيدة للحفاظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي متكاملا"، متوقعا أن يحدث منحنى أفضل للديون، بعد الكارثة والسياسات المتشددة التي خنقت الاقتصاد في الماضي. (أنسامد).

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