إيطاليا: الحكومة تعمل على إصلاح النظام الضريبي

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - تركز الحكومة الإيطالية في الوقت الحالي على إدخال إصلاحات على النظام الضريبي، بداية من تبسيط الإدارات الضريبية وخفض ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة.



وتحاول الحكومة في الوقت الحالي، تسريع وتقديم التفويض المالي إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بحسب مصادر مختلفة في السلطة التنفيية، إذ ستركز الحكومة على قضايا مختلفة متعلقة بالضرائب، من بينها خفض ضريبة الدخل للطبقات الوسطى، والإصلاح الدقيق لسجل الأراضي.



ورغم ذلك، ليس من المؤكد بعد أن التفويض المالي سيتم الاتفاق بشأنه خلال الأسبوع الجاري، إذ أنه من المفترض أن يخضع لمناقشات بين الحكومة وأحزاب الأغلبية.



ومن جانبه، طالب حزب، فورزا إيطاليا Forza Italia، بإلغاء الضرائب على السكن. (أنسامد).



