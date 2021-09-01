إيطاليا: انخفاض البطالة في يوليو إلى 9،3%

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - شهد معدل البطالة في إيطاليا انخفاضا، ليصل إلى 9،3%، مدفوعا بانتعاش قطاع التوظيف بين فبراير ويونيه، في ظل تخفيف القيود المفروضة ضد وباء كورونا.



وبالمقارنة بشهر يونيه، فقد انخفض عدد الموظفين بنسبة 23 ألف موظف، في شهر يوليو أي (-0،1)، لكن ظلت معدل التوظيف مستقرة عند 58،4%، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "استات" لكن على المستوى السنوي، وعقب انتعاش الوظائف مع بداية العام، فإن نسبة الذين تم التعاقد معهم زادت بمعدل 2%، أي 440 ألف شخص.



وأوضح استات أنه رغم الانخفاض المعتدل لعدد الموظفين واستقرار معدل الوظائف، فإن النمو المتزايد المسجل خلال الخمسة شهور الأخير، تُرجم بحصيلة تبلغ 550 ألف موظف جديد بالمقارنة بيناير 2021.



ورغم هذه الأرقام، يظل المعدل بالمقارنة بالوضع ما قبل كورونا، أقل بأكثر من 260 ألف وظيفة. (أنسامد).



