بيع الرمال الوردية الشهيرة لجزيرة سردينيا على شبكة الإنترنت

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - قالت جمعية ساردينيا روباتا إي ديبريداتا (سردينيا روباتا إي ديبريداتا) إن الرمال الوردية الشهيرة لجزيرة بوديلي Budelli في سردينيا في أرخبيل مادالينا تباع لهواة الجمع على الإنترنت ، مشيرة إن رمال بوديلي هي من بين أكثر ما يبحث عنه عشاق الرمال.



قبل خمس سنوات ، عادت الجزيرة الواقعة قبالة جزيرة سردينيا إلى المجال العام عندما سلمها القاضي إلى حديقة باركو لا مادالينا الوطنية ، مستحكمًا خطط المليونير النيوزيلندي مايكل هارت الذي اشتراها مقابل ثلاثة ملايين يورو.



حث الصندوق العالمي للطبيعة الحكومة على "إدارة الأرخبيل بأفضل طريقة ممكنة" وسط خلاف حول الإدارة والنفقات.



قبل ذلك بعامين ، في عام 2014 ، حكم قاضٍ في سردينيا بأن لإيطاليا حقً استباقيا لإعادة شراء الجزيرة المذهلة قبالة ساحل المنطقة بعد أن اشتراها هارت ، وهو مسؤول تنفيذي في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) ، في مزاد في أكتوبر 2013.



أثار بيع جزيرة بوديلي الصغيرة إلى هارت كبير مسؤولي المعلومات في سي بي إيه مقابل 2.94 مليون يورو غضبًا أجبر الحكومة الإيطالية على اتخاذ خطوات لاستعادتها.



تم وضع الجزيرة في منطقة الحظر بعد أن تقدم مالكها الأصلي ، شركة العقارات Immobiliare Nuova Gallura ومقرها ميلانو ، بطلب الإفلاس.



عندما اشترى جزيرة غير مأهولة تبلغ مساحتها 1.6 كيلومتر مربع قبالة الساحل الشمالي لجزيرة سردينيا ، ورد أن هارت ، البالغ من العمر 49 عامًا ، وهو ناشط في مجال الحفاظ على البيئة ، قال إنه ملتزم بضمان بقاءها نقية.



خصص مجلس الشيوخ الإيطالي في عام 2013 حوالي ثلاثة ملايين يورو لإعادة شراء بوديلي من هارت ، بدعوى أن لها حقوقًا وقائية على الجزيرة غير الملوثة التي تقع في أرخبيل مادالينا بين سردينيا وكورسيكا ، لأنها تنتمي إلى حديقة الجيومارين الوطنية التي تحمل الاسم نفسه.



تم التراجع عن عملية البيع على الرغم من حملة شخصية قام بها هارت ، الذي كتب إلى وزير البيئة الإيطالي للمرافعة في قضيته.



أثار هارت مخاوف بشأن قدرة الحكومة الإيطالية التي تعاني من ضائقة مالية على تمويل الحفاظ على النظام البيئي للجزيرة الذي لم يمس بشكل صحيح.



اشتهر مايكل أنجلو أنطونيوني بتصوير بعض المشاهد على شواطئ بوديلي الوردية في فيلمه الشهير عام 1964 الصحراء الحمراء. (أنسامد).



