إيطاليا تتسلم رسميا 24،9 مليار يورو ودراجي:" مسؤولية كبيرة"

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - تسلمت إيطاليا، رسميا، 24،9 مليار يورو، ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي، من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 13% من المبلغ الإجمالي المحدد لإيطاليا، ضمن الخطة، البالغ 191،5 مليار يورو.



وتقوم الخطة على ضخ المفوضية الأوروبية لمبلغ 191،5 مليار يورو إلى إيطاليا، حتى عام 2026.



وتتضمن الدفعة الأولى ما يقرب من 9 مليار يورو، لن يتم إعادة دفعها مجددا بواسطة روما، والتي تعادل 13% من مبلغ 68،9 مليار يورو، كدعم لن يتم إعادة دفعه. أما باقي الدفعة، والبالغ 15،937 مليار يورو، فهي بمثابة قرض، ويعادل 13% أيضا من 122،6 مليار يورو، مخصصة كقروض إلى إيطاليا ضمن الخطة.



أما باقي المبلغ المحدد من الخطة، 87%، فسيتم صرفها إلى إيطاليا من أجل تحقيق أهداف محددة.



ويتضمن 37% من المبلغ المحدد ضمن خطة الإنعاش والمقاومة، سيتم توجيهه للإصلاح والاستثمارات لتحقيق انتقال أخضر، بينما 25% سيتم توجيهه للموازنة العامة من أجل دعم أهداف الرقمنة.



وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيانها أنه من أجل تحقيق انتقال أخضر، فإن 32،1 مليار سيتم تخصيصها لتحسين السكك الحديدية وكذلك المواصلات المحلية المستدامة، وانشاء مسارات للدراجات، ومترو وترام وحافلات بدون انبعاثات، وكذلك انشاء محطات شحن كهربائي حول البلاد.



ومن جانبه، أشاد رئيس الحكومة، ماريو دراجي بهذه الدفعة الاولى، مؤكدة أنها بمثابة مسؤولية تجاه مستقبل البلاد ومستقبل أوروبا.



وتابع:" ايطاليا تحظى بأكبر تمويل من برنامج Next Generation Eu"، مشيرا إلى أن إيطاليا من اوائل الدول التي تسلمت هذا التمويل.



واستطرد رئيس الوزراء: " تخصيص هذه الموارد الضخمة يدعونا جميعا إلى الشعور بالمسؤولية تجاه الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه انفسنا وتجاه مستقبلنا وتجاه أوروبا"، مضيفا:" نريد تعافيا دائما وعادلا ومستداما، لذلك يجب أن ننفق بشكل فعال وصادق". (أنسامد).



