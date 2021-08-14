شركة ITA تستعد لإطلاق رحلات الطيران التجريبية المعتمدة

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - تستعد شركة Italia Trasporto Aereo (ITA) لرحلات تجريبية هذا الشهر وسط استئجار طائرة من طراز Alitalia Airbus A330.



قامت شركة الطيران الإيطالية الجديدة بالعديد من التحركات استعدادا لإطلاقها هذا الخريف ، وهي الآن على بعد خطوة واحدة من تحقيق هدفها.



في نهاية الشهر الماضي ، اجتمع المساهمون في ITA للموافقة على زيادة رأس المال 700 مليون يورو (830 مليون دولار).



كان هذا التقدم عاملا حاسما في إعداد شركة النقل الوطنية الإيطالية الجديدة. ستكون الأموال مفيدة في جهود شراء الأصول من الشركة القديمة قبل إطلاق شركة الطيران عملياتها في 15 أكتوبر.



بالحديث عن الأصول من شركة النقل القديمة ، تستعير ITA طائرة A330-200 من Alitalia لإجراء اختبارات لكسب شهادة هيئة الطيران المدني الإيطالية / Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).



(أنسامد).



