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إيطاليا:"Erg" تبيع 19 محطة كهرومائية لـ"إنيل" بمليار يورو
    (أنسامد) - أغسطس 4 - روما - باعت شركة "Erg" العاملة في مجال توليد الطاقة من مصادر متجددة، منظومة "Erg Hydro"، إلى شركة الكهرباء الوطنية الإيطالية "إنيل" مقابل مليار يورو.

    ووفقا لبيان لشركة "Erg"، فإن العملية تمت عبر شركتها الوسيطة "Erg Power Generation".

    وErg Hydro، هي منظومة متكاملة لانتاج الطاقة الكهرمائية التي تمتد عبر أومبريا ولاتسيو ومنطقة ماركي، وتتكون من 19 محطة طاقة كهرمائية، بالإضافة إلى 7 محطات صغيرة أخرى، و7 سدود و5 أحواض، وكذلك محطة ضخ، وبطاقة انتاجية 527 ميجاوات، وانتاج سنوي يصل إلى 1،5 تيراوات. (أنسامد).

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