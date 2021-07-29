وزير الاقتصاد:سردينيا ستحصل على كل المساعدة

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - قال وزير الاقتصاد دانييل فرانكو الأربعاء إن سردينيا ستحصل على كل المساعدة التي تحتاجها للتعافي من حرائق الغابات التي دمرت أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي نهاية الأسبوع الماضي وأوائل هذا الأسبوع ، مما تسبب في أضرار جسيمة للمنازل والمزارع والشركات.



وأضاف فرانكو في جلسة استجواب في مجلس النواب: "الحكومة على اتصال مستمر مع إدارة الحماية المدنية لاتخاذ قرار بشأن التدخلات اللازمة".



وأشار "أود أن أكرر أنه سيكون هناك أقصى قدر من الالتزام بتقديم كل الدعم اللازم للمناطق المتضررة ، مع التدابير النهائية والتغطية المالية ذات الصلة" (أنسامد).



