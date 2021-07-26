شركة Enel الإيطالية تعزيز أعمالها في مجال التنقل الكهربائي

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - قال الرئيس التنفيذي فرانشيسكو ستاراس ، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا يوم الأحد ، إن شركة Enel SpA ، أكبر مرفق في إيطاليا ، تخطط لتعزيز أعمالها في مجال التنقل الكهربائي بشكل كبير في العقد المقبل ، من خلال تركيب 4 ملايين محطة شحن في جميع أنحاء العالم من 180.000 حاليا.



وأضاف ستاراس "يتمثل دورنا في العمل جنبا إلى جنب مع مصنعي السيارات من أجل فهم كيفية إنشاء شبكتنا بالكامل للاستفادة من السيارات وإعادة الشحن بأكبر قدر ممكن من الكفاءة"، مضيفا أن الشركة كشفت عن إستراتيجيتها التجارية الجديدة في نوفمبر ، لكنها تخطط لتحديثها في وقت مبكر من هذا الخريف لتعكس التحفيز لإيطاليا من صندوق المفوضية الأوروبية للتعافي من فيروس كورونا.



وكان ساراس قد صرح لـ Bloomberg TV في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة Enel ملتزمة بالانتقال إلى الطاقة المتجددة في إيطاليا وتخطط أيضا لإزالة الكربون من سردينيا . (أنسامد).



