وزير الاقتصاد: الإصلاح الضريبي الإيطالي سيكون "وافرا وحيويا"

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - قال وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو أمام لجان المالية البرلمانية إن الإصلاح الضريبي الذي تخطط له الحكومة سيكون "وافرا وحيوياا".



وأضاف "يحتاج النظام المالي إلى إصلاح شامل وعضوي ، وليست فكرة جيدة تغيير الضرائب واحدًا تلو الآخر".



وأشار إلي أن الركائز الأساسية للنظام ، وضريبة الدخل الشخصي ، والضريبة التصاعدية (IRPEF) ، وضريبة القيمة المضافة (VAT) ستظل سارية ، لكنها بحاجة إلى تجديد عميق لخصائصها وعملها". (أنسامد).



