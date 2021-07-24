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وزير الاقتصاد: الإصلاح الضريبي الإيطالي سيكون "وافرا وحيويا"
    (أنسامد) - يوليو 24 - روما - قال وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو أمام لجان المالية البرلمانية إن الإصلاح الضريبي الذي تخطط له الحكومة سيكون "وافرا وحيوياا".

    وأضاف "يحتاج النظام المالي إلى إصلاح شامل وعضوي ، وليست فكرة جيدة تغيير الضرائب واحدًا تلو الآخر".

    وأشار إلي أن الركائز الأساسية للنظام ، وضريبة الدخل الشخصي ، والضريبة التصاعدية (IRPEF) ، وضريبة القيمة المضافة (VAT) ستظل سارية ، لكنها بحاجة إلى تجديد عميق لخصائصها وعملها". (أنسامد).

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