صالون ديل ريسبارميو 2021:السيولة والاستدامة و الابتكار

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - يقام في الفترة من 15 الي 17
سبتمبر القادم صالون ديل ريسبارميو 2021 و ستكون موضوعاته الرئيسية
السيولة والاستدامة والابتكار في اطار المؤتمرات التي تنظمها
Assogestioni للصالون .
الحدث ، الذي يحمل عنوان "من المدخر إلى المستثمر: السيولة
لبناء عوالم جديدة" ، من المقرر عقده علي مدي 3 ايام في كل من MiCo
في ميلانو وعبر الإنترنت على FR | Vision
سيتم افتتاح النسخة الحادية عشرة يوم الأربعاء 15 سبتمبر من قبل
المؤتمر العام الذي يحمل اسم "السيولة لبناء عوالم جديدة" ، والذي
سيتناول مسألة كيف أدت التغييرات الأخيرة ، التي تسارعت بسبب وباء
Covid-19 ، إلى تطور الدور المنهجي لإدارة الأصول.
وسيفتتح الاجتماع توماسو كوركوس ، رئيس Assogestioni ، تليها كلمات
ليساندرو ريفيرا ، المدير العام للخزانة ، وفريدريك لالوكس ، أحد
الخبراء العالميين الرائدين في تنظيم الأعمال. وسيتبع ذلك مساحة
للاستدامة ، مع تقديم تقرير Censis-Assogestioni الثاني حول خيارات
الاستثمار للإيطاليين.
ستختتم الأيام الثلاثة يوم الجمعة 17 سبتمبر بمؤتمر بعنوان "رؤى
مستدامة. استراتيجيات للبيئة والمجتمع" بمشاركة روبرتو سينجولاني ،
وزير التحول البيئي ، وإيرين تيناغلي ، رئيسة لجنة المشاكل
الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي (أنسامد).