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صالون ديل ريسبارميو 2021:السيولة والاستدامة و الابتكار
    (أنسامد) - يوليو 13 - روما - يقام في الفترة من 15 الي 17 سبتمبر القادم صالون ديل ريسبارميو 2021 و ستكون موضوعاته الرئيسية السيولة والاستدامة والابتكار في اطار المؤتمرات التي تنظمها Assogestioni للصالون .

    الحدث ، الذي يحمل عنوان "من المدخر إلى المستثمر: السيولة لبناء عوالم جديدة" ، من المقرر عقده علي مدي 3 ايام في كل من MiCo في ميلانو وعبر الإنترنت على FR | Vision سيتم افتتاح النسخة الحادية عشرة يوم الأربعاء 15 سبتمبر من قبل المؤتمر العام الذي يحمل اسم "السيولة لبناء عوالم جديدة" ، والذي سيتناول مسألة كيف أدت التغييرات الأخيرة ، التي تسارعت بسبب وباء Covid-19 ، إلى تطور الدور المنهجي لإدارة الأصول.

    وسيفتتح الاجتماع توماسو كوركوس ، رئيس Assogestioni ، تليها كلمات ليساندرو ريفيرا ، المدير العام للخزانة ، وفريدريك لالوكس ، أحد الخبراء العالميين الرائدين في تنظيم الأعمال. وسيتبع ذلك مساحة للاستدامة ، مع تقديم تقرير Censis-Assogestioni الثاني حول خيارات الاستثمار للإيطاليين.

    ستختتم الأيام الثلاثة يوم الجمعة 17 سبتمبر بمؤتمر بعنوان "رؤى مستدامة. استراتيجيات للبيئة والمجتمع" بمشاركة روبرتو سينجولاني ، وزير التحول البيئي ، وإيرين تيناغلي ، رئيسة لجنة المشاكل الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي (أنسامد).

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