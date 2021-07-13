صالون ديل ريسبارميو 2021:السيولة والاستدامة و الابتكار

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - يقام في الفترة من 15 الي 17 سبتمبر القادم صالون ديل ريسبارميو 2021 و ستكون موضوعاته الرئيسية السيولة والاستدامة والابتكار في اطار المؤتمرات التي تنظمها Assogestioni للصالون .



الحدث ، الذي يحمل عنوان "من المدخر إلى المستثمر: السيولة لبناء عوالم جديدة" ، من المقرر عقده علي مدي 3 ايام في كل من MiCo في ميلانو وعبر الإنترنت على FR | Vision سيتم افتتاح النسخة الحادية عشرة يوم الأربعاء 15 سبتمبر من قبل المؤتمر العام الذي يحمل اسم "السيولة لبناء عوالم جديدة" ، والذي سيتناول مسألة كيف أدت التغييرات الأخيرة ، التي تسارعت بسبب وباء Covid-19 ، إلى تطور الدور المنهجي لإدارة الأصول.



وسيفتتح الاجتماع توماسو كوركوس ، رئيس Assogestioni ، تليها كلمات ليساندرو ريفيرا ، المدير العام للخزانة ، وفريدريك لالوكس ، أحد الخبراء العالميين الرائدين في تنظيم الأعمال. وسيتبع ذلك مساحة للاستدامة ، مع تقديم تقرير Censis-Assogestioni الثاني حول خيارات الاستثمار للإيطاليين.



ستختتم الأيام الثلاثة يوم الجمعة 17 سبتمبر بمؤتمر بعنوان "رؤى مستدامة. استراتيجيات للبيئة والمجتمع" بمشاركة روبرتو سينجولاني ، وزير التحول البيئي ، وإيرين تيناغلي ، رئيسة لجنة المشاكل الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي (أنسامد).



