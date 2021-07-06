بنك إيطاليا يتجه للاستدامة عبر ميثاق استثمار جديد

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - خطوة جديدة قطعها بنك إيطاليا نحو الترويج للتنمي الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، بعد اعتماد ميثاق المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة " carta di principi e parametri Esg"، التي ينبغي أن تتكيف معها الاستثمارات المالية.



وأوضح نائب المدير العام لبنك إيطاليا، باولو أنجيليني أن المعهد المركزي يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، مع 15 مليار يورو تفي أو ينبغي أن تفي هذه المعايير، مع إعادة تشكيل المحافظ المائية، دون استثناء أي قطاع.



وأضاف المسؤول أن الخطة ستطول أيضا الشركات التي ينبغي أن تتكيف مع الانتقال البيئي.



ويقوم الميثاق على فكرة أنه في حالة تقييم الاستثمار أو ملف المخاطر أو العائد ، فسوف يتم الأخذ في الاعتبار المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة. (أنسامد).



